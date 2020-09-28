Yatırımcılara "A"dan "Z"ye rehber - Son Dakika

Yatırımcılara "A"dan "Z"ye rehber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan "Yatırımcı Sözlüğü", yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimleri kolay ve anlaşılır bir şekilde ilgililere sunuyor.

Yatırımcılara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan "Yatırımcı Sözlüğü", yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimleri kolay ve anlaşılır bir şekilde ilgililere sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkelerin kalkınmasında önemli bir yer tutan yatırımların teşvik edilmesi konusunda çeşitli politika ve araçlar uygulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları aracılığıyla da bölgesel gelişmeye katkı sağlıyor.

Bakanlığın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajansları, bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekansal veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları yürütmek üzere yayınlar çıkarıyor.

Kalkınma ajansı yayınları da bölgelerin kaynak ve imkanlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerinin tanıtılması konularında önemli roller üstleniyor.

İşletmelerin yatırım sürecinin her aşamasında yükünü hafifletmek ve böylece yatırım sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofisleri de pek çok alanda danışmanlık sağlıyor.

Bu kapsamda, yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla, literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimler, "Yatırımcı Sözlüğü"nde kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunuluyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansı temsilcilerinin iş birliğiyle hazırlanan ve 338 terimden oluşan sözlüğe, "Kalkınma Kütüphanesi" platformundan ulaşılabiliyor.

Bu sayede, uygulamada sıkça kullanılan, yatırım süreci ve devlet desteklerinin sağlanması bakımından teknik bilgi gerektiren terimlerle kavramlara açıklık getiriliyor.

"Yatırımcı Sözlüğü" ayrıca, hiç tecrübesi olmayan veya teknik bilgi birikimi bulunmayan bireyler için de a'dan z'ye rehber olma özelliğini taşıyor.

Kalkınmaya "interaktif" destekler

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen interaktif web sitesinde bir araya getirilmişti.

Genel Müdürlük ayrıca, yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye almış, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri "www.yatirimadestek.gov.tr" adresinde tek çatı altında toplamıştı.

Yatırımcı, Politika, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcılara 'A'dan 'Z'ye rehber - Son Dakika Ekonomi

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