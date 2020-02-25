Yatırımcılara açık davet - Son Dakika
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Yatırımcılara açık davet

12 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Ankara'nın ardından İstanbul'da şehre yeni yatırımcılar çekmek için iş adamları ile bir araya geldiler.

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ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR YAPILDI

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı İstanbul'da 2 gün süren çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiler. Kırıkkale'ye daha çok yatırımcı çekmek, yeni iş kolları oluşturarak istihdam sahaları açmak için düzenlenen ziyaretlerde Saygılı ve Sezer ilk olarak İş Adamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç'u ziyaret etti. Ardından da MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret eden Saygılı ve Sezer Kırıkkalemizin daha hızlı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak projeler hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

AVANTAJLAR ANLATILDI

İş Adamları Vakfında ziyaretinde Vali Sezer ve Başkan Saygılı, Organize Sanayi Bölgesi ve yatırm yapıla bilecek bölgeler ve alanlar hakkında bilgiler verdiler. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehre yatırım yapacak iş adamlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, "Kırıkkalemiz bulunduğu çoğrafi konum açısından bir çok avantajları barındırmakta, bizlerde yatırımcılarımıza her türlü alanda yardımcı olmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde şehrimize taşınması planlanan ve büyük yol kat ettiğimiz Mühimmat depo komutanlığı ve Jandarma eğitim birliği şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Bu durum iş adamlarımıza çeşitli yatırım alanları doğuracağına inanıyoruz" dedi.

Mehmet Saygılı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:14 Kaynak: Bültenler
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