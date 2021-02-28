YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor - Son Dakika

YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor

28.02.2021 11:05
YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor, System.String[]

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, coğrafi konumu, lojistik imkanları, kaliteli işçiliği ve kolay ticaret imkanlarının Türkiye'yi yatırımcılar için cazip kıldığını belirterek, "Türkiye'nin sunduğu imkanlar, artık ticari rotasını Avrupa Birliği'nden (AB)...

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, coğrafi konumu, lojistik imkanları, kaliteli işçiliği ve kolay ticaret imkanlarının Türkiye'yi yatırımcılar için cazip kıldığını belirterek, "Türkiye'nin sunduğu imkanlar, artık ticari rotasını Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız çizecek bir ülke olan İngiltere için çok fazla potansiyel oluşturmaktadır." dedi.

Öz, AA muhabirine, Birleşik Krallık'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği ve planladığı yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin hem ekonomik hem de jeostratejik olarak yüzyıllardır güçlü bir müttefiki olduğunu ifade eden Öz, "Türkiye'nin coğrafi konumu, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Orta Asya bölgesine ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen İngiliz firmaları için bu bölgelere giriş kapısı olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin, üretim bazında Asya ve Uzak Doğu pazarıyla imalat alanında da rekabetçi hale gelmesinin cazibesini artırdığına dikkati çeken Öz, "Lojistik kolaylık, deniz, hava ve kara yolu taşımacılığında ulaşılması kolay bir ülke olması ve merkezi lokasyonu, İngiliz yatırımcıların Türkiye'yi tercih faktörlerinin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Orta Doğu ve doğuya açılan bir kapı olarak görüldüğünü vurgulayan Öz, kaliteli işçilik, eğitimli profesyoneller, kolay ticaret imkanlarının da ülkeyi cazip kıldığını söyledi.

İngiliz yatırımcıların Türkiye'ye yatırımda en çok tercih ettiği sektörler

Öz, İngiliz yatırımcıların Türkiye'ye yatırımda en çok tercih ettiği sektörlerin başında teknoloji ve perakende sektörlerinin geldiğini belirterek, "Bunun yanı sıra ileri üretim teknolojileri, enerji, finansal hizmetler gibi alanlarda da yatırımlar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de İngiliz yatırımcılar için başta teknoloji olmak üzere, diğer sektörlerin teknolojik gelişimlerini etkileyen alt sektörlerin de yatırım imkanı vadeden alanların başında geldiği bilgisini veren Öz, "Akıllı şehir teknolojileri, yenilenebilir enerji, üretim teknolojileri, tarım teknolojileri gibi alanların yatırım için uygun diğer alanlar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"STA, yeni fırsatların da önünü açacak"

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iki ülke iş piyasalarının birbirine güvenini tazeleyip, karşılıklı ikili ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladığını belirten Öz, şöyle konuştu:

"Türkiye sunduğu imkanlarla artık ticari rotasını AB'den bağımsız çizecek bir ülke olan İngiltere için çok fazla potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle tarım ve gıda teknolojileri, üretim teknolojileri, yenilenebilir enerji, sağlık ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere, ticareti daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek hedefiyle çalışmalar artarak devam edecektir."

Öz, STA'nın iki ülke arasındaki ticaretin genişlemesine farklı sektörleri de kapsayacak şekilde güç sağlayacağını, yeni fırsatların da önünü açacağını anlattı.

STA çerçevesinde gelecek 2 yıl içinde tarım, gıda ve teknoloji sektörlerinde bulunan firmalara daha kolay yatırım ve ticaret imkanları sunulmasının hedeflendiğini vurgulayan Öz, "Bu sektörlerin yanı sıra finansal hizmetler, sağlık ve sağlık teknolojileri alanları da yatırımcılar için göz ardı edilmemesi gereken sektörlerden." ifadelerini kullandı.

Öz, STA'nın tercihli tarifeleri güvence altına aldığını da anımsatarak, bunun Türkiye'ye makine ve demir-çelik ihracatı yapan Birleşik Krallık işletmelerini ve özellikle Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatının üç ana sektörü olan otomobil, tekstil ve beyaz eşya sektörlerindeki Türk işletmelerini destekleyeceğini dile getirdi.

"Türkiye bir üretim üssü haline gelebilir"

Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin de değerlendirmede bulunan Öz, "Türkiye'deki kur oranı, kaliteli isçilik, Türk markaların ve pazarın bilinir hale gelmesi yatırım için önemli faktörlerden. Politik ve siyasi çalkantılardan uzak olunduğu sürece yatırım da iyi etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, Türk firmalarının İngiltere'ye ihracatında Çin, Vietnam ve diğer Asyalı firmalarla rekabet edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, ticaret ilişkileri açısından İngiltere için Çin'e harika bir alternatif. Batıdaki jeopolitik ülke piyasaları için de Türkiye büyük bir fırsat ve Çin'e bir alternatif sunmaktadır. Sonuçta, Türkiye-İngiltere diyaloğunun Birleşik Krallık için Çin'e mevcut bağımlılık düzeyini sağlıklı bir şekilde çeşitlendirilmesi yönünde bir fırsat olabilecektir."

Tedarik zincirlerini özellikle Güneydoğu Asya ve Çin'den uzakta yeniden düzenlemek isteyen İngiliz şirketlerinden çok sayıda soru aldıklarını ifade eden Öz, "Türkiye bir üretim üssü haline gelebilir. Birleşik Krallık'ta tedarik zincirlerini yeniden düzenlemek ve pazarlarına yakınlaştırmak isteyen şirketlere, Türkiye'nin üretim anlamında tüm donanıma sahip ve teknolojisi hızla büyüyen bir destinasyon olduğunu anlatıyoruz." dedi.

"UKEF, Türkiye'ye kredi payı ayırdı"

Öz, İngiliz şirketlerinin Türkiye'yi iyi bir yatırım noktası olarak gördüğüne de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ticaretinde daha fazla ön plana çıkarma planının bir parçası da Birleşik Krallık'ın ihracat destek kuruluşu UK Export and Finance (UKEF), İngiliz Eximbank'ı olarak görülüyor. Türk şirketleri özellikle yurt dışı yatırımlarında UKEF imkanlarından yararlanabiliyor. UKEF, üçüncü ülkelere yönelik dış yatırımlı proje geliştirmek isteyenler için Türkiye'ye kredi payı ayırdı."

Türkiye'de halen yatırımcı veya distribütör olarak 500 kadar İngiliz firmanın aktif çalıştığı bilgisini veren Öz, en çok gıda, kozmetik, kimya, teknoloji, savunma sanayisi ve enerji sektörlerine yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Yatırımcı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 01:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei