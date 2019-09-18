Yatırımcılardaki güvenli liman arayışının azalmasıyla altın fiyatları düştü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı öncesi petrol fiyatlarında izlenen düşüşün yatırımcılardaki güvenli liman arayışını sonlandırmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 düşüşle 17.965 dolardan,

altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,509 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 artışla 2.631 dolardan,

platin, yüzde 0.03 düşüşle 943.9 dolardan ve

paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,592.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,857 liraya indi.

Petrol fiyatları, Saudi Aramco'nun tam kapasite üretime geri döneceği ve Saudi Aramco halka arzının da beklenildiği üzere yapılacağı açıklamaları sonrası karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.36 artışla 64.78 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.20 düşüşle 59.22 dolardan işlem görüyor.