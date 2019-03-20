Yatırımcılardan Tahvil İhracına Yoğun Talep

Dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin ihraç tutarı 1 milyar dolar oldu.

Dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin ihraç tutarı 1 milyar dolar oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 19 Mart'ta Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki verilmişti.



Tahvilin ihracı aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Söz konusu tutar, 26 Mart'ta hesaplara girecek.



Tahvil için 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talepte bulundu. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.



Kupon oranı yüzde 7,625 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7,15 olarak gerçekleşti. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 4,859, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,381 oldu.



Böylece, 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan programın 6,4 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

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