Yatırımcıların Almanya'dan Oturum İzni Alması Mümkün

Almanya bildiğimiz üzere bilim ve teknolojide önemli işlere ev sahipliği yapan bir AB ülkesi. Almanya şimdilerde yatırımcılara verdiği oturum izni ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Özellikle yazılım, bilgi teknolojileri, enerji, bilimsel AR-GE çalışmaları üzerine yatırım yapan iş insanları Almanya oturum iznine büyük rağbet gösteriyor. Bunun sebebi hem Almanya gibi bilim ve endüstride gelişmiş bir ülkede daha fazla imkana sahip olmaları, işlerini daha kolay geliştirebilmeleri ve bir AB ülkesinden aldıkları oturum izninin verdiği kolaylıklar.

Alman 21 AufenthG uyarınca, Almanya'da yatırım yapan kişilerin kriterleri karşılamaları kendilerine halinde oturum izni veriliyor.

Bu düzenleme ile Alman ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanırken aynı zamanda yatırımcılara Almanya'da iş kurma ve yeni pazarlardan yararlanmanın önü açılıyor.

Yatırımcının bu "yatırım yoluyla oturum izni"nden yararlanması için:

İş planı yapması,

Sektör deneyimi olması,

Yatırım miktarını net olarak ortaya koyması,

Yatırımın yenilikçi yönünün sunulması,

gerekiyor.

Bu oturum izni başvurusu başta Türkiye olmak üzere Ortadoğudan birçok yatırımcı tarafından büyük ilgi görüyor.

Başvuru için gerekli dökümantasyon yapılması kapsamında iş planı hazırlanması önem arz etmekte.