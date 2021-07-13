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Yatırımcıların beklentileri aracı kurumları dijitalleştiriyor - Son Dakika

Yatırımcıların beklentileri aracı kurumları dijitalleştiriyor

13.07.2021 09:39
Yatırımcıların beklentileri aracı kurumları dijitalleştiriyor, System.String[]

Global Menkul Değerler, son bir yılda kullanıcı sayısını 3 kat artıran yeni nesil işlem platformu BayGlobal'e radyo, video ve model portföy takibi olmak üzere 3 yeni özellik eklediğini duyurdu.

Global Menkul Değerler, son bir yılda kullanıcı sayısını 3 kat artıran yeni nesil işlem platformu BayGlobal'e radyo, video ve model portföy takibi olmak üzere 3 yeni özellik eklediğini duyurdu. Yatırımcıların, dijital çağı yakalayan aracı kurumları daha çok tercih ettiği kaydedildi.

Pandemiyle birlikte hızlanan dijital dönüşüm rüzgarı, yatırım ekosisteminde de yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Yatırımcılar, dijital çağı yakalayan aracı kurumları daha çok tercih ediyor. Bu durum, tüm dünyada olduğu gibi yatırım ekosistemi hızla dijitalleşen Türkiye'de de alım-satım platformlarını harekete geçirdi.

SINIRSIZ ERİŞİM VE ANLIK TAKİP ÖZELLİKLERİ

Hem bireysel hem de kurumsal hizmet veren alım-satım platformları geliştiren finansal yazılım şirketi Devexperts, Global Menkul Değerler ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Kurumun yeni nesil işlem platformu BayGlobal'e yeni özellikler eklediklerini belirten Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay'ın yaptığı açıklamaya göre platform, kullanıcılara Araştırma Birimi Analistleri ve Global Menkul Değerler uzmanlarının yayınlarını canlı olarak dinleme ve platform üzerinden podcast olarak kaydedilen bu yayınlara sınırsız erişim ve model portföy anlık takibi özellikleriyle öne çıkacak.

"TEKNOLOJİ YATIRIMLARIMIZIN ETKİSİYLE BAYGLOBAL'İN İŞLEM HACMİ 6 KAT ARTTI"

Değerlendirmelerde bulunan Gülşeyma Doğançay konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Kullanıcıların piyasadaki gelişmeleri ve yatırım önerilerini daha iyi takip edebilmelerine olanak tanıyan teknoloji ve uygulamalara yatırım yapıyoruz. Sektördeki standartları da yukarıya çektiğine inandığımız yeni nesil işlem platformumuz BayGlobal, internet üstünden ve iOS/ Android uyumlu mobil cihazlardan binlerce kişiye aynı anda hizmet vermek üzere tasarlandı. Kullanıcılar portföylerini yönetebiliyor, uzmanlar tarafından hazırlanan ve kişiselleştirilmiş anlık bildirim, haber, öneri, podcast ve videolarla piyasayı takip edebiliyor. Şu anda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve vadeli işlemlere yatırım yapmak isteyenler için en gelişmiş araçları sunuyoruz.  Hem kısa hem uzun vadeli tüm bireysel yatırım hesaplarının yönetilmesi bakımından oldukça kullanışlı olan platformda, para transferi, alarmlar, piyasa takip ve derinlik izleme gibi özellikler de bulunuyor. BayGlobal'e yaptığımız yatırımlar sayesinde, platformun kullanıcı sayısını 3 kat artırırken, platform aracılığı ile gerçekleşen komisyon gelirlerimiz ve işlem hacmimizi 6 kat arttırdık."

"AMACIMIZ TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCILARI İYİ BİR KULLANICI DENEYİMİYLE BULUŞTURMAK"

Projenin ayrıntılarını aktaran Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç ise "Bu çalışma, hem BayGlobal'in vizyoner fikirlerini gerçekleştirebildiğimiz, hem de yazılımlarımızı kullananların hayatını daha da kolaylaştırabildiğimiz bir proje oldu. Amacımız teknoloji ve tasarımın kanıtlanmış uygulamalarını kullanarak Türkiye'deki yatırımcıları iyi bir kullanıcı deneyimiyle buluşturmak. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından farklı şirketlerle yaptığımız projeler sayesinde, sınıfının en iyisi yazılımlar üretebiliyoruz. Bu deneyim ve uzmanlığımızı aracı kurumlarla paylaşarak onlara rekabet avantajı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ NESİL BİR ALIM-SATIM PLATFORMU BAYGLOBAL'DE İLK KEZ KULLANILAN YENİ ÖZELLİKLER

Platformda kullanılan yeni özelliklerle ilgili yapılan açıklamada ise, "Radyo özelliğiyle BayGlobal kullanıcıları Araştırma Birimi Analistleri ve Global Menkul Değerler uzmanlarının yayınlarını canlı olarak dinleyebiliyor.  Platform üzerinden podcast olarak kaydedilen bu yayınlara, kullanıcılar diledikleri zaman erişebiliyor. Global Menkul Değerler uzmanlarının hazırlamış olduğu 'Haftaya Global Bakış', 'Şirketlere Global Bakış', 'Akademi' gibi canlı yayınlara ait video kayıtları; BayGlobal kullanıcı eğitim videoları gibi yayınlar bu menüde, farklı kategoriler altında kullanıcıların hizmetine sunuluyor.  'Model Portföy Takibi'yle de Global Menkul Değerler Araştırma Biriminin kısa vadeli önerilerinden oluşan model portföye dahil olan kullanıcılar anlık takiplerini bu menüden yapabiliyor" denildi.


Yatırımcıların beklentileri aracı kurumları dijitalleştiriyor

geri dönüşüm, Türkiye, Yatırım, Radyo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcıların beklentileri aracı kurumları dijitalleştiriyor - Son Dakika Ekonomi


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