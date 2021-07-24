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KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam - Son Dakika

KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam

24.07.2021 10:58

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısının 37'den 95'e çıkarılması hedefleniyor.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısının 37'den 95'e çıkarılması hedefleniyor.

Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen, 37 firmanın üretim yaptığı OSB'de kurulum için 9 firma makine montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor.

Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul'a yakınlığıyla yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB'de, parsellerini satın alan firmalar yatırım için proje çalışması yapıyor.

Çevre illerdeki OSB'lere göre birçok avantajı bulunan Kırklareli OSB'de yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısı ve istihdamın önemli oranda artırılması amaçlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, Kırklareli OSB'nin son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

OSB'de altyapı çalışmalarının ve yolların tamamlandığını belirten Bilgin, OSB alanının genişlemesiyle birlikte yeni yatırımcıların da bölgede yerlerini aldığını ifade etti.

Bilgin, "Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 37 fabrikamız var. Toplam çalışan sayımız da 3 bin 500. Yeni yatırımlarla fabrika sayısı 95'e, çalışan sayısı ise birinci etapta 10 bine, ikinci etapla 15 bin ve tamamlandığında 25 bine çıkacak." dedi.

Yatırımcılara "fabrika kurun üretime başlayın" çağrısı

Vali Bilgin, Kırklareli OSB'nin sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin önemli yatırım alanlarından olduğunu dile getirdi.

Bu konuda güzel bir ivme yakalandığını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:

"En kısa sürede OSB'nin hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip Organize Sanayi Bölgesi burası. Elektriğinden doğal gazına, suyundan arıtmasına ve diğer tüm hizmetlere kadar alanda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daha ucuz hizmet vermekteyiz. Burası bir şehir havasında. Müteşebbisler buraya gelsinler, burada diğer ticari ünitelerle ilgili de yatırım yapabilirler. Fabrikalarını kursunlar, üretimlerine başlasınlar. Geç kalan kaybeder, erken gelen kazanır."

Vali Bilgin, Kırklareli OSB'nin Türkiye'nin çevreci en iyi organize sanayi bölgelerinden olduğunu, doğaya zarar veren, atık yönetimi kapsamında sıkıntı yaratabilecek fabrikaların kurulmasına izin vermediklerini de sözlerine ekledi.

KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam
KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam
KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam
KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam
KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Fabrika, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KIRKLARELİ - Yatırımcıların gözdesi Kırklareli OSB'de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam - Son Dakika Ekonomi


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