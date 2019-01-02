Son Dakika Haberleri: Yatırımcıların Güvenli Liman Arayışıyla Yen Tırmandı

Yatırımcıların Güvenli Liman Arayışıyla Yen Tırmandı

1 saat önce

– Japon yeni, yatırımcıların küresel hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşler ve ekonomik yavaşlamaya işaret eden Euro Bölgesi'nden gelen zayıf imalat verisi ve Çin imalatındaki düşüş sonrasında güvenli liman arayışına giren yatırımcılar etkisiyle, euro karşısında 23 Temmuz...

Yatırımcıların Güvenli Liman Arayışıyla Yen Tırmandı, System.String[]
– Japon yeni, yatırımcıların küresel hisse senedi piyasalarında görülen keskin düşüşler ve ekonomik yavaşlamaya işaret eden Euro Bölgesi'nden gelen zayıf imalat verisi ve Çin imalatındaki düşüş sonrasında güvenli liman arayışına giren yatırımcılar etkisiyle, euro karşısında 23 Temmuz 2017 tarihinden bu yana en yüksek düzeyi olan 124.4065 düzeyine ulaştı.

Yen, dolar karşısında yüzde 0.47, euro karşısında yüzde 0.71 ve sterlin karşısında yüzde 1.14 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Ekonomi
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