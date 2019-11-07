Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı
7 saat önce
ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri karşılıklı olarak kaldırmayı kabul ettiğini açıklamış ve tarifeleri sadece karşılıklı olarak "eş zamanlı ve orantılı şekilde" iptal etme koşuluyla kaldıracağını belirtirken bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini "yapıcı" kılmak amacıyla, Washington'la "yakın iletişim" halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.
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