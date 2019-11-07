Son Dakika Haberleri: Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı
Son Dakika Ekonomi Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı

Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı

7 saat önce

ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı, System.String[]

ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri karşılıklı olarak kaldırmayı kabul ettiğini açıklamış ve tarifeleri sadece karşılıklı olarak "eş zamanlı ve orantılı şekilde" iptal etme koşuluyla kaldıracağını belirtirken bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini "yapıcı" kılmak amacıyla, Washington'la "yakın iletişim" halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
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