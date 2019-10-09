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Yatırımcıların tercihi Mamak

1 saat önce

Mamak'ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesini yine Mamak'ta açtı.

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Mamak'ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesini yine Mamak'ta açtı.


Açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gerçekleştirdi. İş yeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.


Mamak'ın işveren için cazip bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Köse, "Görüşünü almadığımız, dokunmadığımız halkımız, esnafımız kalmıyor. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği anlayışıyla her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü gönül bağı oluşturuyoruz. İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her iş yeri yeni istihdam demek. Yeni iş yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı kazançlar versin" dedi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Mamak, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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