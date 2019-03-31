Son Dakika Haberleri: Yatırımcıların Yatırım Fırsatları İçin Türkiye İlgisi Devam Ediyor"

Yatırımcıların Yatırım Fırsatları İçin Türkiye İlgisi Devam Ediyor"

42 dakika önce

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "yeni yatırım fikirleri" araştıran yatırımcıların "yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği"ni söyledi.

Yatırımcıların Yatırım Fırsatları İçin Türkiye İlgisi Devam Ediyor
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "yeni yatırım fikirleri" araştıran yatırımcıların "yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği"ni söyledi.

Ak Yatırım'ın düzenlediği "Yatırımcı Konferansı"nda yerli ve yabancı yatırımcılar ile BİST'de işlem gören şirketler bir araya geldi.

Ak Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Ak Yatırım'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yatırımcı Konferansı'nın bu yıl 10.su yapıldı. Rıtz Carlton Otel'de düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Konferansa BİST'de işlem gören 27 şirketin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, ve İngiltere'den olmak üzere toplam 10 ülkeden yaklaşık 50 yatırımcı katıldı. Yabancı ve ve Türkiye'den kurumsal yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen iki günlük konferans kapsamında 450'nin üzerinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda şirketlerin üst düzey yöneticileri, yatırımcılara Türkiye'de ilgilendikleri hisse senetleriyle ilgili bilgi verildi."

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, gerçekleştirdikleri etkinliğin yatırımcılar tarafından oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, "Yatırımcıların yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği, yeni yatırım fikirleri araştırdıkları ve aynı zamanda piyasa gelişmelerini yakından takip ettiklerini gördük" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

Erdoğmuş, Türkiye, Ekonomi
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