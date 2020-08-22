Yatırımcıların yeni gözdesi, gümüş - Son Dakika

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gümüşün 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında değer kazanarak önemli yatırım araçları arasına girdiğini açıkladı.

Önceki yıllarda kız istemelerdeki gondol, şamdanlık, takı ve süslenme amacıyla kullanılan ve bu yıl piyasalara ocak ayında 3 lira 50 kuruş ile giriş yapan gümüş, son 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında artış göstererek, gramı 6 lira 30 kuruş ile 6,5 lira olarak seyrediyor. Bu hızlı ivmeyle yatırım araçları arasında gümüşün, altını dahi solladığını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Gümüş ocak ayında 3 lira 50 kuruştu. Altında 310 liralardaydı. Ancak zaman içerisinde, altın gerek pandemiden gerekse uluslararası olaylardan kaynaklı yukarı doğru giden ivme hareketleriyle atak yaptı. Gayet sakin ve yatay bir seyir izleyen gümüş de aynı şekilde, hatta altını da geçerek daha bir hızla tırmandı. Bugünlerde gramı 6,30 ile 6,50 kuruş seviyelerinde seyretmektedir. Dolayısıyla yüzde 80'lere varan bir artış yaptı" diye konuştu.