Yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu - Son Dakika

Yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu

22.02.2021 11:33
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Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD), Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler'e hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu'na göre salgının oluşturduğu endişe ve belirsizlik ortamına rağmen geçen senenin Türkiye yatırım fonu sektörü tarafından iyi...

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD), Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler'e hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu'na göre salgının oluşturduğu endişe ve belirsizlik ortamına rağmen geçen senenin Türkiye yatırım fonu sektörü tarafından iyi yönetildiği görüldü.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde salgına bağlı gelişmelerin yarattığı sarsıntılardan kaçınılamasa da sektörün hemen hemen tamamında, yılın geri kalan döneminde hızlı toparlanmalar ve iyileşmeler yaşandı.

Yatırım fonlarının gösterdikleri performans, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla karşılığını buldu ve 2020'de yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu.

2020'de TEFAS'ta toplam işlem yapmış 84 kurumun 43'ü aracı kurum, 21'i banka, 16'sı portföy yönetim şirketi ve 4'ü katılım bankası olarak sıralandı. 2020'de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 3 kat arttı.

Serbest fonların büyüklükleri yüzde 65'lik bir büyüme ile 35,6 milyar TL'ye ulaştı

Raporda yatırım fonları; Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ana kategorilerine ayrılarak analiz edildi.

Menkul kıymet yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 2020'de 95 milyar TL'ye ulaştı. Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ise 2020'nin sonunda 11 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

Serbest fonların 2019 sonundaki 21,6 milyar TL'lik büyüklükleri, 2020 sonunda yaklaşık yüzde 65'lik bir büyüme kaydetti ve 35,6 milyar TL'ye ulaştı.

Tüm inceleme dönemlerinde menkul kıymet ve serbest yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri TÜFE'nin ve mevduat faizinin üzerinde oldu.

Hisse senedi yatırım fonları son 1 yılda yatırımcısına BIST 100 Fiyat Endeksi'nden yaklaşık 37 puan daha fazla kazandırdı. Geçmiş getirilere baktığımızda da, hisse fonlarının başarılı aktif yönetimle karşılaştırma ölçütleri olan BIST 100 Endeksi'nden daha yüksek getiriler elde etti.

Hisse senedi yatırım fonları son 3 yılda BIST 100 Fiyat Endeksi'nin yaklaşık 109 puan ve son 5 yılda yaklaşık 166 puan üzerinde getiri sağladı.

Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki payına (başarı oranı) bakıldığında, 2020'de yüzde 69'luk bir başarı oranı yakalanması dikkati çekti.

Menkul kıymet yatırım fonlarında genel olarak son 5 yılda ortalama yüzde 140 oranında birikimli ağırlıklı net getiri söz konusu oldu. 3 yıllık dönem için ortalama yüzde 79, son 1 yılda ise bu getiri yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Bu getirilerin hem enflasyon hem de mevduat faizinin üzerinde olduğu görüldü. Mevduat faizlerinin düştüğü son yıllarda, bir kısım yatırımcının alternatif yatırım aracı arayışlarında tercih edilen serbest fonlar, son 5 yılda yüzde 215, son 3 yılda yüzde 120 ve son 1 yılda yüzde 32 getiri sağladı. 2016 sonunda kurulmaya başlanan gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ise yatırımcısına son 1 yılda sırasıyla yüzde 106 ve yüzde 24 getiri kazandırdı.

Menkul kıymet fonları kategori bazında ayrıntılı incelendiğinde 5 yıllık ve 3 yıllık dönemlerde en yüksek getiri yabancı hisse senedi fonlarına ait olduğu görüldü.

Son 1 yıllık dönemde ise en yüksek getiriyi katılım hisse fonları kazandırdı. Onları altın fonları izledi. Son 1 yıllık inceleme döneminde para piyasası fonları hariç tüm menkul kıymet yatırım fonu kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE'nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu - Son Dakika Ekonomi


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