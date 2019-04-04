Yatırımcının risk iştahı arttı
1 saat önce
Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik yatırımcının risk iştahını artırdı.
ABD- Çin
ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik yatırımcının risk iştahını artırdı. Asya
borsaları yükselirken, güvenli liman yen değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:59
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