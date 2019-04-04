Son Dakika Haberleri: Yatırımcının risk iştahı arttı

Yatırımcının risk iştahı arttı

1 saat önce

Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik yatırımcının risk iştahını artırdı.

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ABD- Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik yatırımcının risk iştahını artırdı. Asya borsaları yükselirken, güvenli liman yen değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:59 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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