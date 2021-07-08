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YATIRIMLAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ - Son Dakika

YATIRIMLAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

08.07.2021 22:07
YATIRIMLAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ, System.String[]

2021 yılının üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda geçekleştirildi.

2021 yılının üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda geçekleştirildi.

01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Isparta'da yapılan kamu yatırımlarının görüşüldüğü toplantıya kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, ilgili bölge müdürleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında ilimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplandıklarını belirten Vali Seymenoğlu "İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2021 yılı ilk 6 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir.

2021 yılı ilk 6 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 3. 864. 681. 250 TL olan 603 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 682. 757. 330 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 244. 129. 170 TL'si harcanarak % 36 parasal gerçekleşme, % 39 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 3. 533. 826. 950 TL olan 392 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2021 yılı ilk 6 ayında 568. 246. 020 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 201. 639. 330 TL'si harcanarak %35 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

Belediyelerimiz 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 330. 854. 300 TL olan 211 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 114. 511. 310 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 42. 489. 840 TL'sini harcayarak %37 parasal gerçekleşme sağlamışlardır.

Bölge müdürlerimizin, daire amirlerimizin ve belediye başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkanların seferber edilerek yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, ilimiz ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir.

Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmasının ardından söz almak isteyen katılımcıları dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda koronavirüs salgınıyla topyekün mücadeleyi ve aşının önemini yineleyen Vali Seymenoğlu, başta tüm katılımcılar olmak üzere toplumun her kesiminin kontrollü normalleşme tedbirlerine harfiyen uyması gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan yatırımcı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de tek tek söz alarak fiziki ve parasal gerçekleştirme ile ilgili kurul üyelerine sunum gerçekleştirdiler.

YATIRIMLAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Ömer Seymenoğlu, Türk Lirası, Turizm, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum YATIRIMLAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ - Son Dakika


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