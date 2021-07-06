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Yatırımlar kent estetiğine değer katıyor - Son Dakika

Yatırımlar kent estetiğine değer katıyor

06.07.2021 11:04
Yatırımlar kent estetiğine değer katıyor, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte, atıl vaziyetteki alanda başlatılan iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çilesiz mahallemizde ki 10 dönümlük atıl vaziyette ki alanı park ve yeşillendirme hizmetlerimizle baştan aşağıya yeniliyoruz. Tasarımı, mimari yapısı, sosyal donatıları, spor ve oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarını içerisine alan yeni parkımızla birlikte kent estetiğine değer katan yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz." diye konuştu.

Hazırlanan projeyi inceleyip, bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un en hareketli bölgelerinden Çilesiz'de ki 10 dönümlük alanı güçlü ve modern yatırımlarla baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak, ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarını topyekün ayağa kaldıracak yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak her noktası bizim için ayrı bir değer ve önem taşıyan Yeşilyurt'umuzun marka değerine yakışacak yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadık. Çilesiz mahallemizde Selahaddin Eyyubi İlkokulunun yan tarafında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alanımızı bölgemizin yaşam kimliğine yakışır ölçülere kavuşturmak için çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve esnaflarımızın yoğun bir şekilde kullandığı bu bölgemizde atıl bir vaziyette olması nedeniyle insan ve çevre sağlığına yönelik ciddi sıkıntılar oluşturan bu alanımızı, modern ve güçlü yatırımlarla baştan aşağıya revize ederek yeni bir yaşam alanı hüviyetine kavuşturacağız. Kent estetiğine ve mimari yapıya değer katacak güzel bir projeyle buranın dönüşümünü sağlamak içinde ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. " diye konuştu.

Çilesiz mahallesindeki yeni park alanının iç ve dış mimarisinin yanı sıra sosyal donatıları ve aktivite alanlarıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacağını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Çevre düzenleme ve alan iyileştirme çalışmalarından sonra ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapılacak ardından oturma gruplarımızı, spor aletlerimizi, çocuk oyun gruplarımızı ve aydınlatma direklerini yerleştirip, yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamladıktan sonra yeni sosyal yaşam alanımızı hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Modern çizgilerin hakim olduğu, her yaştan vatandaşımızın gönül rahatlığıyla gelip günün yorgunluğunu atabileceği, çocuklarımızın huzur içerisinde oyunlarını oynayıp spor yapabileceği kaliteli bir yatırım alanını daha Yeşilyurt'a kazandırmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Çilesiz mahallemizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine değer katacak güzel bir park alanımızla bölgemizin değerini artırmış olacağız. İlçemizin kalkınmasına ışık tutan tüm yatırımlarımızda olduğu gibi burada da planlı ve titiz bir şekilde çalışan ekiplerimiz, büyük bir özveri ve gayretle sıcak havaya rağmen imalat işlerini aksatmadan yürütüyorlar.Kalite standardı yüksek, vatandaşlarımızın yaşam seviyesini artıran projelerimizin sayısını artırmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Daha huzurlu, daha mutlu ve daha ferah bir Yeşilyurt için ekiplerimizle birlikte 7/24 vatandaşlarımızın hizmetine olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İncelemeleri sırasında esnaflar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çınar, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise, bölgenin yaşam seviyesini artıran tüm yatırımlar ve başlayan yeni park çalışmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yatırımlar kent estetiğine değer katıyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yatırımlar kent estetiğine değer katıyor - Son Dakika


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