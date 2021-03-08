Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Ülkemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusundaki yatırımlar için çok büyük potansiyel arz ediyor. Bu potansiyelimizi ortaya koymak ve etki odaklı yatırım kaynaklarından daha fazla pay almak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası'nı hazırladık." dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında geliştirilen SKA Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımı, 11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi'nde gerçekleştirildi.

Yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan, sağlık ve eğitimi ilerleten, çevreyi koruyan etkinliklere mobilize etme konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlayan haritanın tanıtımı için "SKA Türkiye Yatırımcı Haritası: Politika Diyaloğu" başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinlik kapsamında konuşan Dağlıoğlu, zirvedeki konuşmasına başlarken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Doğrudan yatırımların Türkiye'ye aktarılması noktasında kolaylaştırıcılık rolü üstlendiklerini dile getiren Dağlıoğlu, uluslararası yatırımların Türkiye'ye getirilmesi noktasında doğrudan yatırımların önemli rol oynadığını aktardı.

2003'ten 2020'ye kadar olan sürece bakıldığında, bu dönemde Türkiye'nin cari açığının finansmanının uluslararası doğrudan yatırımlar ile karşılanma oranının yaklaşık yüzde 40 olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok güçlü ve dinamik bir pazarı var. En zorlu zamanlarda bile küresel zorluklara rağmen büyüme kaydedebiliyoruz. 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyüme kaydederken, birçok başka ülke tam tersi bir tablo sergiledi. Türkiye, bölgesel anlamda bakıldığında köprü mahiyeti taşıyor. Uluslararası şirketler 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon dolar GSYH büyüklüğünde bir pazara Türkiye'den erişim sağlayabilmekte.

Güçlü siyasi liderlik ile devam edegelen yapısal reform süreçlerinin bir sonucu olarak 2003 yılından beri ülkemize 225 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelmiştir. Ülkemiz, taze reform ajandamız ile birlikte yatırımları bir sonraki aşamaya taşıyabilecek ve özellikle yatırımcılar için güvenli bölge olmaya devam edecektir."

"Yakın zamanda 'Uluslararası Doğrudan Yatırım' stratejimizin gündemini açıklar hale geleceğiz"

Dağlıoğlu, küresel ölçekte stratejik ve finansal yatırımcıların artık yapacakları yatırımların sosyal ve çevresel boyutlarını daha fazla önemsemeye başladığını ifade etti.

Kadın istihdamı, yeşil enerji, daha yeşil üretim yöntemleri, finansal kapsayıcılık, bölgesel kalkınma eşitsizliklerinin giderilmesi gibi konuların her zamankinden daha fazla ön planda olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hazırladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası ile gerek devlet, gerekse özel sektörde yer alan karar vericilerin işini kolaylaştırmayı amaçladık. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde mevcut yatırım fırsatlarına ulaşmada uluslararası yatırımcılar zorluk yaşayabiliyorlar. Bizim buradaki asıl önceliğimiz Türkiye'de etki yatırımcılığı alanındaki fırsatları net bir şekilde ortaya koyabilmekti ve bu çalışmayla bunu başardığımızı düşünüyorum.

Ülkemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki yatırımlar için çok büyük potansiyel arz ediyor. Bu potansiyelimizi ortaya koymak ve etki odaklı yatırım kaynaklarından daha fazla pay almak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası'nı hazırladık. Hazırladığımız haritanın kamu ve özel sektör karar vericileri için bir rehber niteliğinde olmasını amaçladık. Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olduğu etki yatırımcılığı alanında ön plana çıkan sektörleri ve yatırım fırsatlarını ortaya koymak istedik."

Dağlıoğlu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde SKA ile uyumlu fırsatların tespiti hususunda yatırımcılar açısından bilgi ve veri eksikliği olabildiğine dikkati çekerek, çalışmada önceliklerinin bu açığı gidererek Türkiye'de etki yatırımcılığı alanındaki fırsatları net bir şekilde ortaya koymak olduğunu dile getirdi.

"Tüm strateji çalışmamızdaki ana prensiplerimizden biri de SKA doğrultusunda yatırımlar çekmek"

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası'nda belirlenen hedefler doğrultusuna öne çıkacak alanlara ve sektörlere ilişkin bilgi veren Dağlıoğlu, yatırımlar anlamında somut örnekleri öne çıkaracaklarını söyledi.

Dağlıoğlu, elektrikli araçlarla çevresel etkilere de değinileceğinin altını çizerek, bu çerçevede Türkiye'nin yerli elektrikli araç markası TOGG'un da buna güzel bir örnek olduğunu anlattı.

Türkiye'nin gündeminde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Sözleşmesi'nin de yer aldığına atıfta bulunan Dağlıoğlu, bu gündem konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü, stratejilerin belirlenmesi konusunda çalışıldığını söyledi.

Dağlıoğlu, "Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile beraber yürüttüğümüz uluslararası doğrudan yatırım stratejimizin gündemini açıklar hale geleceğiz. Tüm strateji çalışmamızdaki ana prensiplerimizden biri de SKA doğrultusunda yatırımlar çekmek." diye konuştu.