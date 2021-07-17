Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana gelen olayda iddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.
Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yatırdan çıkarılan adam, polis karakoluna götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı - Son Dakika