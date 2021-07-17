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Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı - Son Dakika

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

17.07.2021 16:41

Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yattı. Kameraların saniye saniye kaydettiği o anlarda yatırın içerisine giren kişi, polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu tarafından ikna edilerek, karakola götürüldü.

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana gelen olayda iddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.

Yatırın tapulu malı olduğunu öne süren vatandaş, içine girip yattı

POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yatırdan çıkarılan adam, polis karakoluna götürüldü.

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı - Son Dakika
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