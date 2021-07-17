Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı - Son Dakika

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yattı. Kameraların saniye saniye kaydettiği o anlarda yatırın içerisine giren kişi, polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu tarafından ikna edilerek, karakola götürüldü.

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana gelen olayda iddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı. POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yatırdan çıkarılan adam, polis karakoluna götürüldü.

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