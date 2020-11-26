Yatıya Misafirim Var başlıyor - Son Dakika

Yatıya Misafirim Var başlıyor

26.11.2020 12:32
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Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yatıya Misafirim Var", farklı kültürlere sahipyarışmacıları bir araya getirecek.

Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yatıya Misafirim Var", farklı kültürlere sahip

yarışmacıları bir araya getirecek. Birbirlerini hiç tanımayan bu yarışmacılar, "Konuklarımı en iyi ben misafir ederim" diyecek ve kıyasıya rekabet edecek.

'Yatıya Misafirim Var' nasıl bir yarışma olacak?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

Yatıya Misafirim Var başlıyor

Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yatıya Misafirim Var başlıyor - Son Dakika Magazin


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