Yatıya Misafirim Var programı 30 Kasım'da başlıyor
11.11.2020 09:20
Yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım'ın üstlendiği programın ilk bölümü 30 Kasım Pazartesi saat 16.00'da ekrana gelecek.
Yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım'ın üstlendiği programın ilk bölümü 30 Kasım Pazartesi saat 16.00'da ekrana gelecek. Hafta içi her gün yayınlanacak "Yatıya Misafirim Var"da şehirlerini temsil eden beş yarışmacı mücadele edecek.
Yarışmacılar her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak, geceyi orada geçirecek. O şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak. Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan verecek.
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