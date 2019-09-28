Son Dakika Haberleri: Yatları su almaya başladı,imdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdi
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Yatları su almaya başladı,imdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdi

31 dakika önce

Yeni Kaledonya açıklarında bulundukları yat su almaya başlayan 3 kişi, cankurtaran salına binerek yardım çağrısında bulundu.

Yatları su almaya başladı,imdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdi, System.String[]

Yeni Kaledonya açıklarında bulundukları yat su almaya başlayan 3 kişi, cankurtaran salına binerek yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına lüks yolcu gemisi kaptanı cevap verdi. 3 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Lüks yolcu gemisi şirketi P&O Avustralya'nın yaptığı açıklamaya göre, Chris Doran, Kevin Doran ve Ben Johnson Vanuatu ada ülkesinden Avustralya'nın Gold Coast sahil şehrine doğru 'Liberty' isimli yatla yola çıktılar. Ancak yola çıktıkları yatın motoru, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya bölgesi açıklarındayken çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine yat su almaya başladı ve yattaki 3 kişi sorunun ne olabileceğini araştırırken pervanelere halatın dolandığını gördüler. Bir süre yattaki suyu boşaltmaya çalışan kişiler, daha sonra cankurtaran salına binerek yatı terk etme kararı aldılar. Acil durum işaretini aktive ederek, telsizden yardım çağrısında bulunan 3 kişiye, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea açıklarında bulunan lüks yolcu gemisi 'Pacific Dawn' kaptanı cevap verdi. Cankurtaran salına 55 deniz mili uzaklıkta bulunan lüks yolcu gemisi kaptanı kendi rotaları üzerindeki 3 kişiyi kurtararak, gemiye aldı.

Ayrıca açıklamada, yolcu gemisinin Avustralya'nın Brisbane kentine ulaştığı bildirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Yeni Kaledonya, Cankurtaran, Avustralya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
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