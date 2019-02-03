Son Dakika Haberleri: Yatmadan Önce Her Gün Bir Kaşık Bal Yemek Vücudumuzu Nasıl Etkiler?

Yatmadan Önce Her Gün Bir Kaşık Bal Yemek Vücudumuzu Nasıl Etkiler?

1 saat önce

Bilim insanlarının 'süper gıda' dediği bal, sadece soğuk algınlığına iyi gelmiyor. Daha pek çok faydası var.

Yatmadan Önce Her Gün Bir Kaşık Bal Yemek Vücudumuzu Nasıl Etkiler?, System.String[]
Oldukça lezzetli ve besleyici bir gıda olan bal, çoğu kişi için olmazsa olmaz bir gıdadır. Genellikle kahvaltıda tüketilir. Listemizi gördükten sonra ise yatmadan önce de bal yemek isteyeceksiniz.

1- İyi Bir Uyku



Balda bulunan tryptophan adlı madde vücudunuzu rahatlatır ve "yatma saati geldi" uyarısı verir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak kendi üretemediği bu aminoasiti, bal gibi gıdalardan almamız gerekiyor. Ayrıca uyku esnasında beynin ihtiyaç duyduğu glikojen de içeren bal, kesintisiz bir uyku sağlıyor.

2- Kan Basıncını Düşürür



Yüksek kan basıncının kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında oldukça etkili olduklarını biliyoruz. Bu yüzden de kan basıncımızı (tansiyon) belli bir aralıkta tutmaya çalışırız. Gece yatmadan önce yenen bir kaşık bal, kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor.

3- Trigliserid Miktarını Azaltır



Trigliseritler, kanda bulunan yağ çeşitlerinden bir tanesidir. Trigliserit seviyesi yükseldiğinde kalp hastalıkları ve diyabet görülür. Bal ise bu trigliseritleri dönüştürerek kanınızı gereksiz yağdan temizleyen maddeler haline getiriyor.

4- Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir



Bal, antioksidanlar ve antibakteriyel maddeler açısından zengin bir maddedir. Böylece bağışıklık sisteminizi güçlendirir, bakteri, mantar ya da virüs gibi hastalık kaynaklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Balı yaralara sürerek yaraların mikrop kapmasını engellemek de mümkün.

5- Yağ Yakımını Hızlandırır



Balın metabolizma hızlandırma özelliği vardır. Kan akışını hızlandıran bal, vücut sıcaklığının hafifçe yükselmesini ve böylece daha çok yağ yakılmasını sağlar.

6- Öksürüğü Keser



Bal, iltihabın doğal düşmanıdır. Bir kaşık balı ılık suyla karıştırarak içtiğinizde, boğazınızdaki iltihabı azaltmış olursunuz. Böylece de daha az öksürürsünüz.

7- Yaşlanmayı Geciktirir



Yaşlanmayı durdurmanın doğal yolu antioksidanlardan geçiyor. Bal da doğal bir antioksidan kaynağı olarak öne çıkıyor. Yatmadan önce yenecek bir kaşık bal, yaşlanmanın etkilerini geciktirmede yardımcı olacaktır.

8- Depresyondan Uzak Durmayı Sağlar



Balın içinde polifenol adı verilen bir organik kimyasal bulunur. Bu kimyasal, beyin hücrelerindeki oksidatif stress ile mücadele ederek daha sağlıklı bir psikolojiye sahip olmanıza ve sabahları motive olmuş şekilde yataktan kalkmanıza yardımcı olur.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:46 

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