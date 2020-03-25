Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri - Son Dakika

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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri
6 saat önce
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için yatsı ezanının ardından camilerde dua okundu.
Yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını da güçlendirmek amacıyla minarelerden semaya yükselen duada niyazda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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