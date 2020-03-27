Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
27 dakika önce
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okunmaya devam ediliyor. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti.
(Davut Has/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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