Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
6 saat önce
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okunmaya devam ediliyor. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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