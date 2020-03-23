Yatsı ezanı sonrasında Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatsı ezanı sonrasında Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi - Son Dakika

Yatsı ezanı sonrasında Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi

6 saat önce

Tüm Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerde yatsı ezanı sonrasında minarelerden dualar yükseldi.

Yatsı ezanı sonrasında Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi, System.String[]

Tüm Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerde yatsı ezanı sonrasında minarelerden dualar yükseldi. Adıyaman'da da Ulu Cami'de Müftü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua, tüm camilerden merkezi sistem ile duyuruldu.


Müftü Mehmet Taşçı duasında, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" ifadeleri kullanıldı.


Dua sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Müftü Mehmet Taşçı, "Bu bir musibettir. İnşallah bu musibeti devlet ve millet olarak hep beraber bu zamana kadar tüm badireleri atlattığım gibi inşallah devlet ve millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz ve inşallah bunu da yeneceğiz Allah nasip eylerse. Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda 90 bini aşkın camimizde bugün yatsı namazından sonra kısacık bir dua ettik. Asr-ı saadette bu gibi vakalar hep olmuş ve o zamanda aynı tedbirler alınmış. Mesela o zamanda ezanda 'Hayya Ale's-salah', 'Hayya Ale'l-felah' yerine 'Salli fi buyutikum' ibaresi eklenmek suretiyle 'namazlarınızı evlerinizde kılınız', 'namazlarınızı olduğunuz yerde kılınız' denilmiştir. Yani şu yaşadığımız durumlar bizden önce de olmuş, yaşanmış" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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