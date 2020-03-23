YATSI EZANINDAN SONRA CAMİLERDEN DUA EDİLDİ - Son Dakika
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YATSI EZANINDAN SONRA CAMİLERDEN DUA EDİLDİ

6 saat önce

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL DHAYeni tip koronavirüsün son bulması için ülkedeki tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua okundu.

YATSI EZANINDAN SONRA CAMİLERDEN DUA EDİLDİ, System.String[]

Elif YAVUZ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHA

Yeni tip koronavirüsün son bulması için ülkedeki tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua okundu.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün yatsı ezanının ardından koronavirüsün son bulması için tüm camilerden dualar okunacağını duruydu. Erbaş, vatandaşlardan da dualara eşlik etmelerini de istedi. Bugün yatsı ezanının ardından camilerden dua sesleri yükseldi.

Görüntü Dökümü:

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-Camilerden dua okunması


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:24 Kaynak: DHA

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