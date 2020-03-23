Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu - Son Dakika
Son Dakika Genel Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu - Son Dakika

Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu

7 saat önce

- Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı dua edildi Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

- Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı dua edildi

İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerde insanın ölmesine sebep olan korona virüse karşı dünya genelinde büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde de çok sayıda önlemler alınarak virüsle mücadele ediliyor. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Bu akşam da Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından dua okundu.

İstanbul'un sembollerinden biri olan Tarihi Ortaköy Camii'nde de yatsı ezanının ardından dua edildi.

Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu

İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 05:09:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]