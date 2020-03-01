Yatsı namazında eller semaya şehitler için açıldı - Son Dakika
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Yatsı namazında eller semaya şehitler için açıldı

6 saat önce

Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğü tarafından Selçuklu Babu Selam Cami'nde düzenlenen programda İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yatsı namazında eller semaya şehitler için açıldı, System.String[]

Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğü tarafından Selçuklu Babu Selam Cami'nde düzenlenen programda İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için Malazgirtliler Yatsı namazında Babu Selam Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan yatsı namazının ardından Selçuklu Mahallesinde yaşayan çocuklar tarafından İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Malazgirt İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, tarafından şehitler için yapılan duada eller semaya şehitler için kalktı. Programın ardından camiye gelen ve şehitler için yapılan dualara amin diyen çocuklara İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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