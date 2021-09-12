Yattara'dan çarpıcı açıklamalar: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı
12.09.2021 09:18
Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan Yattara, oynadığı dönemde yaşanan bir olayı anlattı. Gineli eski yıldız, bordo-mavili takımda oynadığı dönemde Selçuk İnan'ın yalnızca Burak Yılmaz'a pas attığını söyledi. Yattara yaptığı açıklamada, "Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı. Başka kimseye atmazdı. Bir gün sordum, 'Selçuk bize niye pas atmıyorsun' dedim. O da bana 'Bunları sormayın. Ben Burak'a pas atarım' dedi.
Trabzonspor'da oynadığı dönemde yeteneğiyle kendine hayran bırakan Yattara, YouTube'da Atakan Kurt'a önemli açıklamalarda bulundu. Gineli eski yıldız eski takım arkadaşı Selçuk İnan'la ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
"BEN DE BÜTÜN TOPLARI UMUT BULUT'A ATMAYA BAŞLADIM"
Yattara, "Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı. Başka kimseye atmazdı. Bir gün sordum, 'Selçuk bize niye pas atmıyorsun' dedim. O da bana 'Bunları sormayın. Ben Burak'a pas atarım' dedi. Ben de bütün topları Umut Bulut'a atmaya başladım" şeklinde konuştu.
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