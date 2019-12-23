YAÜ Armutlu Meslek Yüksekokulunda "Türk-Rus ilişkileri" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel YAÜ Armutlu Meslek Yüksekokulunda 'Türk-Rus ilişkileri' paneli - Son Dakika

YAÜ Armutlu Meslek Yüksekokulunda "Türk-Rus ilişkileri" paneli

6 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Armutlu Meslek Yüksekokulu ile Türk Tarih ve Kültür Kulübü tarafından "Suriye ve Bölgesel Krizler Bağlamında Rus Dış Politikası ve Türk-Rus İlişkileri Paneli" konulu panel düzenlendi.

YAÜ Armutlu Meslek Yüksekokulunda

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Armutlu Meslek Yüksekokulu ile Türk Tarih ve Kültür Kulübü tarafından "Suriye ve Bölgesel Krizler Bağlamında Rus Dış Politikası ve Türk-Rus İlişkileri Paneli" konulu panel düzenlendi.

İhlas Armutlu Tatil Köyü Aqua Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Osmanlı-Rus ilişkilerini anlamanın günümüzde Türkiye'nin demografik dönüşümü ve kültürel dinamizmini anlamak bakımından önemli olduğunu söyledi.

93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı hatırlatan Büyükgümüş, savaş sonrasında bugünkü Rusya topraklarından Anadolu'nun muhtelif yerlerine ve özellikle de Yalova bölgesine gelen soydaşlar olduğuna vurgu yaptı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Kürşat Güç de Rusya'nın tarihi tekamülü ve Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi verdi.

1990'lı yıllarda Rusya'da sosyal travmalar, ekonomik çöküşler, kırılma noktaları ve buhranlı dönemler yaşandığı dile getiren Güç, "Rusya, 1990'lı yıllarda Batı ile iş birliği içinde olmayı denedi ancak Batı, Rusya'yı ötekileştirme çabasına girişti. Bu da Rusya'nın Batı'ya karşı geliştirdiği mücadeleci tavrın çıkış noktası oldu." diye konuştu.

YAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Kılıç ise "Türk-Rus ilişkilerinde Enerji Politikaları ve Türkiye'nin Enerji Vizyonu" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Kılıç, Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uluslararası alanda bir dönüm noktası olduğunu ve Türkiye'nin enerji vizyonunda oldukça önemli bir yer alacağını dile getirdi.

Panele, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Armutlu Kaymakamı Abdulselam Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Tokat, YAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Mehmet Necati Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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