YAÜ'de "Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu

Yalova Üniversitesinde (YAÜ) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.

Yalova Üniversitesinde (YAÜ) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Yalova Üniversitesinin mevcut uygulama ve araştırma merkezleri arasına bir yenisinin eklendiği belirtildi.

YAÜ'nün, siber güvenlik alanında bölge ve Türkiye düzeyinde bilinçlenmeye katkıda bulunmak, kurumların talepleri doğrultusunda siber güvenlik alanında rapor hazırlamak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve siber güvenlik dalında akademik çalışmalar yürütmek amacı ile "Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni hayata geçirdiği kaydedildi.

"Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin, YAÜ Rektörlüğü'nün girişimleriyle 17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyurulan açıklamada, "Yalova Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin konu yelpazesi sağlıktan teknolojiye, dezavantajlı gruplardan ekonomiye kadar genişlemiş oldu." ifadesine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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