YAÜ ile Altınova Belediyesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Altınova Belediyesi arasında, "Altınova Bölgesi Yöresel Ürünleri Pazarlama ve Kadınların İstihdamı Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

YAÜ'den yapılan açıklamada, iş birliği protokolünün Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile Altınova Belediyesi Başkanı Metin Oral'ın katılımıyla imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, Altınova bölgesindeki kadınların ürettiği sebze, meyve, süt, yumurta, bal, pekmez, ekmek, yufka, tarhana, zeytin, zeytinyağı, reçel, konserve, salça, ada çayı, ıhlamur, kekik, kuşburnu gibi medikal bitkiler ve yöresel ürünler için tesisler kurulmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, temiz ve doğal gıda başlığı altında üretilen ürünlerin, protokol kapsamında hayata geçirilecek olan e-ticaret sitesi ve satış ofisi ile tüketiciyle buluşturulacağı vurgulandı.

Ayrıca kahvaltı hizmetinin de verilmesi planlanan satış ofisinde kadınlara ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitimler verileceği hatırlatıldı.

YAÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile bir araya getirilecek olan kadın girişimciler için arazi ve bina desteğinin ise Altınova Belediyesi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Protokol imza töreninde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Jülide Yücesoy, Prof. Dr. Fikret Yüksel de hazır bulundu.