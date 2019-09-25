Son Dakika Haberleri: YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü
Son Dakika Güncel Haber

YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü

2 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma-Geliştirme, Eğitim-Öğretim Desteği ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma-Geliştirme, Eğitim-Öğretim Desteği ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı" dayanak gösterilen protokolün YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, protokolle YAÜ Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile YTSO arasında karşılıklı iş birliğinin amaçlandığı duyuruldu.

Ayrıca, iş birliği protokolünün karşılıklı eğitim öğretim desteği verilmesi, teknik personel desteği sağlanması, mühendislik Ar-Ge projelerinde iş birliği, mühendislikle ilgili konularda bilimsel ve teknik inceleme ve araştırma desteği verilmesi, yapılan test ve analizlerden YTSO üyelerine indirim yapılması ve benzer konularda destek verilmesi süreçlerini kapsadığı kaydedildi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Adil Gür'den ilginç iddia: Üçüncü bir ittifak çıkabilir
Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:18:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]