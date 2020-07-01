YAÜ, Kovid-19 salgınına karşı doğal dezenfektan üretti - Son Dakika

YAÜ, Kovid-19 salgınına karşı doğal dezenfektan üretti

Yalova Üniversitesinde (YAÜ), yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınına karşı doğal dezenfektan üretildi.

Yalova Üniversitesinde (YAÜ), yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınına karşı doğal dezenfektan üretildi.

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Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin daha önce siperlik ve video laringoskop üreterek ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına sunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şimdi ise YAÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep Özcimder ile Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinden doğal dezenfektan imal edildiği duyuruldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu dezenfektanın, HIV ve Hepatit B gibi ciddi virüsler dahil birçok bakteri ve mantar üzerinde yüzde 99,7 sterilizasyon etkisinin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, doğal dezenfektanın öncelikle Yalova'daki hastaneler, karantina uygulanan öğrenci yurtları, belediyeler, askeri kışlalar, sağlık ocakları, cezaevleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi insanların bir araya geldikleri alanların dezenfekte edilmesinde kullanılmasının amaçladığı bilgisi verildi.

Talep edildiği takdirde, turizm şehri olan Yalova'daki konaklama tesislerinin de dezenfektan ihtiyaçlarının bu çözeltiyle karşılanacağına değinilen açıklamada, YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde 'Bir katkı da Yalova Üniversitesinden olsun' sloganıyla çalışmalarına başlayan üniversitemiz, bu dezenfektan ile özellikle insan sağlığına zarar vermeden korumayı hedefliyor. Doğal bir antibiyotik olan hipokloröz asitin antibakteriyel etkileri de bulunuyor. Bu iki özel ürünün birlikte kullanımı ile hem virüsün yok edilmesi hem de uzun süreli dezenfektasyonun sağlanması amaçlanıyor."

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YAÜ, Kovid-19 salgınına karşı doğal dezenfektan üretti - Son Dakika

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