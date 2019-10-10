Son Dakika Haberleri: YAÜ Rektörü Cebeci'den "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
Son Dakika Güncel YAÜ Rektörü Cebeci'den 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

YAÜ Rektörü Cebeci'den "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

2 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

YAÜ Rektörü Cebeci'den

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cebeci, mesajında, tarih boyunca mağdurların ve mazlumların umudu olan aziz milletin bağrından çıkan şanlı Türk ordusunun ülkeyi ve bölgedeki mazlumları tehdit eden YPG- PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığını belirtti.

Cebeci, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hiçbir tehdide boyun eğmeksizin bu harekatı başlatan devletimiz, cennet vatanımızı hedef alan karanlık hesapları bozmaya devam edecektir. Bizler tüm kalbimizle ve dualarımızla devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız. Yüce Allah kahraman ordumuzun ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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