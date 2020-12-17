YAÜ Senatosundan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki - Son Dakika

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Senatosu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, büyük ve şanlı bir geçmişe sahip olan Türk milletinin, bulunduğu jeopolitik öneme sahip coğrafyada kendi geleceğini inşa etme çabası içinde olduğu vurgulandı.

Her zaman adalet, hakkaniyet ölçülerine ve insani değerlere öncülük eden Türk milletinin, diğer milletlerin değerlerine saygı göstermeyi, hiçbir milletin çıkar ve menfaatlerine göz dikmemeyi, herkesle barış içinde olmayı daima amaç ve ilke edindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ilkesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün dilinden 'Yurtta sulh cihanda sulh' öz deyişiyle dünyaya ilan etmiştir. Buna karşılık diğer ülkelerin özellikle de dost ve müttefiklerimizin ülkemizin milli çıkarlarına ve milli güvenliğine saygı göstermelerini beklemek de en doğal hakkımızdır. Son yıllarda dost ve müttefik olarak bildiğimiz bazı ülkelerin Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye sokacak, milli çıkarlarına zarar verecek tutum ve davranışlar içine girdiklerini hayret ve şaşkınlıkla izlemekteyiz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen haksız ve yersiz bir şekilde ülkemize karşı ekonomik müeyyide uygulama kararı almış olması müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Yalova Üniversitesi Senatosu olarak bu kararı son derece yanlış ve haksız bulduğumuzu, asla kabul etmediğimizi Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla arz ederiz."