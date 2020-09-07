YAÜ, "Seyreltilmiş Kampüs Modeli" kararını iptal etti - Son Dakika

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Senatosu, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanılığının kararı üzerine yüz yüze eğitim modelini iptal etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün 4 Eylül tarihli yazısında, güz dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda Sağlık Bakanlığından görüş alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin ise zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir." tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yeni karar alındığı duyurulan açıklamada, "Bunun üzerine Yalova Üniversitesi Senatosunun almış olduğu 'Seyreltilmiş Kampüs Modeli' kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60'ının yüz yüze, yüzde 40'ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.