YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı' - Son Dakika

YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı"

6 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Termal Meslek Yüksek Okulunda, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitlerini Anma" konulu konferans düzenlendi.

YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Termal Meslek Yüksek Okulunda, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitlerini Anma" konulu konferans düzenlendi.

Öğrenci Konseyi tarafından Termal Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerler anıldı.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Sarıkamış'ın Yiğitleri" başlıklı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Sönmez, Sarıkamış Destanı'nın öncesi, sonrası ve harekat sırasında yaşanan olumsuzluklar ile kahramanlıkları katılımcılarla paylaştı.

Program, YAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz tarafından Prof. Dr. Sönmez'e plaket takdimi ile sona erdi.

Sarıkamış, Yalova, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü
Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son Dakika Haberleri
21:45 Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
21:45 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (2) - Son Dakika
21:44 Kocaeli'de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
21:41 BARTIN Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Son Dakika
21:39 Bir anda bastırdı, hayat felç oldu - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:49:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]