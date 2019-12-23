YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda

Program, YAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz tarafından Prof. Dr. Sönmez'e plaket takdimi ile sona erdi.

Sönmez, Sarıkamış Destanı'nın öncesi, sonrası ve harekat sırasında yaşanan olumsuzluklar ile kahramanlıkları katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Bingür Sönmez 'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Sarıkamış'ın Yiğitleri" başlıklı sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Öğrenci Konseyi tarafından Termal Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Allahuekber Dağları 'nda şehit olan askerler anıldı.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Termal Meslek Yüksek Okulunda, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitlerini Anma" konulu konferans düzenlendi.

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