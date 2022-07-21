Yavaş: "Atatürk'ün Mirasının Üzerine Yapılan Bir Yerin Kapısından Para Ödeyerek Girilmesini de Halkın 801 Milyon Dolarının Çürümesini de Bizim İçimiz...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk'ün mirasının üzerine yapılan bir yerin kapısından para ödeyerek girilmesini de halkın 801 milyon dolarının çürümesini de bizim içimiz almıyor" dedi.

Mansur Yavaş, 18 Temmuz'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen Ankapark için bugün yaptığı Ankapark Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının bir bölümünü içeren bir video paylaştı.

Yavaş'ın "Atatürk'ün mirasının üzerine yapılan bir yerin kapısından para ödeyerek girilmesini de halkın 801 milyon dolarının çürümesini de bizim içimiz almıyor. Vatandaşın tek bir kuruşunun boşa gitmemesi için Ankapark'ın geleceğine vakit kaybetmeden Ankara halkı ile karar vereceğiz" notuyla sosyal medya hebasında yayınladığı videoda Ankapark'ın kuşbakışı görüntüsü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ndeki görüntüsü yer alıyor.

Yavaş'ın, paylaştığı videodaki konuşması ise şöyle:

"Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz? Bunu Ankara halkına soracağız. Göreve geldiğim günden itibaren bununla ilgili birçok görüş gerek internet vasıtasıyla gerek karşılaştığımız zaman bildirilmişti ama yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, burayı bütün Ankara'nın Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için bu yönde çalışmalarımız devam edecek.

Elbette ki bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunu da söylediğim gibi gelecek görüşler üzerine hatta bir çalıştay yapmak suretiyle bunları değerlendirmeyi planlıyoruz ve asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız.Harcanan para 801 milyon dolar. Bu parayı harcayan hayır diyor 450 milyon dolar, bu da çok değil diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar."