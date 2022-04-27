Yavaş: "Bakım ve Onarım Atölyesi ile Akülü ve Tekerlekli Sandalyelerin Tamirini Ücretsiz Karşılıyoruz" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te engelli yurttaşlar için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bence en çılgın projelerden bir tanesi de budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma için tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım atölyesi ile akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamirini ücretsiz karşılıyoruz. 2020'de faaliyete geçen atölyede bugüne kadar 700 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımını gerçekleştirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde "CHP Engelli Çalıştayı" düzenleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalıştayda Büyükşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlar için yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

Yavaş, Çayyolu'nda Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılacağını duyurdu. Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FARKLILIKLARIN BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel evlatlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özel vatandaşlarımız en önemli hususun farkındalık olduğunu biliyor, farklılıkların ise bizim zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz.

FARKINDALIK YARATTIĞI KONUSUNDA BİZE TEŞEKKÜR ETTİLER: 23 Nisan nedeniyle bir klip hazırlamıştık. Öyle ilgi çekti ki, işitme engelli küçük bir kızımızla çekmiştik. Dört milyona yakın sadece Twitter'dan izlendi. Altına gelen yorumların bir çoğu farkındalık yarattığı konusunda bize teşekkür ettiler.

ÇOCUKLARIN KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE KALABİLECEĞİNE İNANMALARI GEREKİYOR: Beypazarı Belediye Başkanı iken, yüzde 10'a yakın engelli olduğunu biliyoruz toplumda. Seçimlerde bizden birçok vaat istediler. Daha sonra bir çalışma ile meslek edindirme kursu açalım. O zaman teşvik vardı, 20 kişi bulamadık. Maalesef aileler de engelli çocuklarını gizliyorlar. Böyle bir sorun var. Bu sorun hala da devam ediyor. Önce aileleri biraz eğitmek gerekiyor. O çocukların kendi ayakları üstünde kalabileceğine de inanmaları gerekiyor.

GÜNDELİK İŞLERİNİ RAHATÇA GÖREBİLECEKLER: Bizler çok yakın zamanda Yenimahalle'de Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nde hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 10'ar kişilik iki grup halinde her ay 400 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Mola merkezi dedik, Türkiye'de çeşitli yerlerde var. Çünkü aileler sürekli onlarla birlikte olmaktan günlük işlerini yapamıyorlar. Oraya bırakıp en azından gündelik işlerini rahatça görebilecekler.

BENCE EN ÇILGIN PROJELERDEN BİR TANESİ DE BUDUR: Sincan ve Anıttepe'de özel gereksinimi olan çocuklar için mola evlerimizi faaliyete açtık. Buralarda da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 10'ar kişilik iki grup halinde her ay 800 kişiye ücretsiz hizmet veriyoruz. Özel çocuklara sahip anne ve babaların çoğunlukla kendilerine vakit ayıramadığını biliyoruz. İki ve altı yaş arası zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızın oyun ve çeşitli etkinliklerle vakit geçirmesini sağlamayı, bu sürede de ailelerin kendilerine zaman ayırmasını hedefliyoruz. Bence en çılgın projelerden bir tanesi de budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma için tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım atölyesi ile akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamirini ücretsiz karşılıyoruz. 2020'de faaliyete geçen atölyede bugüne kadar 700 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımını gerçekleştirdik.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ KREŞİNİN YAPIMINA HIZLA DEVAM EDİYORUZ: Ankara'nın yoğun olarak kullanılan 28 parkında uluslararası standartlarda toplam 36 şarj istasyonu ile engelli vatandaşlarımızın araç şarj istasyonlarının kurulumunu da tamamladık. Çankaya'da Çayyolu'nda Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşinin yapımına hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde açacağız. Projemiz içerisinde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfi tiyatro da yer alacak. İnşaatın yüzde 90'ı tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda inşallah hep birlikte açacağız.

GÖRME ENGELLİLER MÜZESİ YAPIYORUZ: Ulus'ta bulunan kapalı dolmuş durağının kültür merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında bin 184 metrekare alanın Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi iş birliği ile görme engelliler müzesi yapıyoruz. Belediye Meclisimizden onay alındı, protokol imzalandı. İnşaatı şu anda sürüyor. 2023 yılında da tamamlanacak."