Son Dakika Haberleri: Yavaş: Bir Suçluya Yaslanıp, Tertemiz İnsana İftira Atıyorsunuz

Yavaş: Bir Suçluya Yaslanıp, Tertemiz İnsana İftira Atıyorsunuz

1 saat önce

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara sert yanıt verdi.

Yavaş: Bir Suçluya Yaslanıp, Tertemiz İnsana İftira Atıyorsunuz, System.String[]
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara sert yanıt verdi. Ankara'da hiç kimse hakkında kirli siyaset yapmadıklarını belirten Yavaş, "Bizler Ankara'da kimseye bel altı siyaset yapmadık. Onlara yanıtı siz sandıkta vereceksiniz. Suçluya yaslanıp, tertemiz bir insana iftira atıyorsunuz" dedi.

 

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret etti. Burada esnafa seslenen Yavaş, şahsına yöneltilen suçlamalar hakkında konuştu. Yavaş, "Sizler onlara en büyük dersi sandıkta vereceksiniz. Sonuçta belediye yöneteceğiz. Bunların hepsi 1 Nisan'da unutulacak. Sonuçta hepimizin çoluk çocuğu var. Tertemiz, hayatında en ufak bir şaibesi olmamış bir insanı suçluyorsunuz. Niçin, o koltuğu bırakmamak için, yakışır mı bu ?" dedi.

 

'BÖYLE BİR KARALAMA KAMPANYASI BAŞKA BİR YERDE YOK'

 

Yavaş, Hurdacılar Sitesi'ndeki ziyaretinin ardından partisinin Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nde halkla bir araya geldi. Yavaş'a ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu eşlik etti. Rakibi Mehmet Özhaseki'nin Polatlı'daki miting fotoğraflarının geldiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

 

"Her gittikleri yere belediye işçilerini götürüyorlar. Anlaşılan o ki halk onlara sandıkta iyi bir ders verecek, sandıkları patlatacak. Akşam televizyonlara bakıyoruz, böyle bir karalama kampanyası başka bir yerde yok. İnşallah artık 1 Nisan'dan sonra Ankara her şeyi ile arınacak, tertemiz olacak. Tek amacımız bu. Ankara'da bu kirli siyaseti yerin altına gömeceğiz. Masum insanları karalayacak kadar gözü gönenlerin her şeyi yapacakları muhakkak. Oyu sandığa attıktan sonra sadece sandık görevlileri ile değil hep beraber kontrol edeceğiz. Nereye oy verirse versin. Sandığa girdiği gibi oyun çıkıp tutanağa yansımasını takip edeceğiz. Daha sonra İl Seçim Kuruluna gidene kadar takip edecekler. Bu sefer inşallah sonucu 4 saatte alıp, ıslak imzaların da merkezde toplanacak hale getirilmesi için uğraşıyoruz." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

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