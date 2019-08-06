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Yavaş, bisiklet gönüllüleri ile görüş alışverişinde bulundu

25 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bisiklet gönüllüleri heyetini makamında kabul ederek, başkentte yapılması planlanan bisiklet yolu projesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yavaş, bisiklet gönüllüleri ile görüş alışverişinde bulundu, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bisiklet gönüllüleri heyetini makamında kabul ederek, başkentte yapılması planlanan bisiklet yolu projesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yavaş, Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Nuri Kahraman, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülagü Kaplan ve Anadolu Bisiklet Grubu heyeti ile makamında bir araya gelerek, başkentte bisiklet yolu projesine ilişkin fikir alış verişinde bulundu.
EGO Genel Müdürlüğü'ne Ankara'da bisiklet yollarının yapımına yönelik talimat verdiğini aktaran Başkan Yavaş, proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.
Bisiklet yolunun öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, "Genel Müdürümüzle proje hakkında sık sık görüşüyoruz. Mevcut projeyi gündemimize aldık, süreç devam ediyor. Kentsel planlama başta olmak üzere, Bisiklet Yolu Projesi'nin gelişimiyle sizlerin de bilgisi olacak." ifadesini kullandı.
Güreşe destek
Öte yandan, 14-22 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak ASKİ Sporlu güreşçiler de Başkan Yavaş'ı ziyaret etti.
Yavaş, güreşçilere başarı dileklerinde bulunarak, spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.
Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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