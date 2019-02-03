Son Dakika Haberleri: Yavaş: Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız

Yavaş: Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız

42 dakika önce

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.

Yavaş: Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız, System.String[]
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:32 

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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