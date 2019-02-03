Yavaş: Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız
42 dakika önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.
CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:32
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