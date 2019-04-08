Son Dakika Haberleri: Yavaş: "Bugünden İtibaren Herkesin Belediye Başkanı Oluyoruz"

Yavaş: "Bugünden İtibaren Herkesin Belediye Başkanı Oluyoruz"

2 saat önce

- Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA -31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı.

- Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA -31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:44 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:48:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavaş: "Bugünden İtibaren Herkesin Belediye Başkanı Oluyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]