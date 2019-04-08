Yavaş: "Bugünden İtibaren Herkesin Belediye Başkanı Oluyoruz"
2 saat önce
- Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA -31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı.
- Mansur Yavaş
'ın konuşması ANKARA -31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP
adayı Mansur Yavaş, devir teslim törenine katıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:44 Kaynak: AA
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