Yavaş, CHP ve İyi Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Hem Hacıbayram'ın hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan bu başkenti marka yapıp, insanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir kent haline getirmek için 31 Mart'a kadar çalışacağız.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Hem Hacıbayram'ın hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan bu başkenti marka yapıp, insanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir kent haline getirmek için 31 Mart'a kadar çalışacağız. 31 Mart'ta görevi devraldıktan sonra kenti ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte mutlu olacağız." dedi.



CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti'nin de katılımıyla Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde, "Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı" düzenlendi.



Burada konuşan Mansur Yavaş, Ankara'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde başarıya ulaşmanın tek şartının hanımefendilerin el atması olduğunu söyledi.



Beypazarı Belediye Başkanlığını bıraktığında, yaptıkları çalışmalar sayesinde ilçe turizmini yürütenlerin kadınlar olduğunu belirten Yavaş, burada kadınlarla ilgili istihdamın Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizdi.



Bu süreçte eşinin desteğini her zaman hissettiğini aktaran Yavaş, "Hem Hacıbayram'ın hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan bu başkenti marka yapıp, insanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir kent haline getirmek için 31 Mart'a kadar çalışacağız. 31 Mart'ta görevi devraldıktan sonra kenti ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte mutlu olacağız." diye konuştu.



Yavaş, konuşmasının ardından kadınlarla birlikte "Andımız"ı okudu.



"Görüşülmesi gerekenlerle görüşürüm"



Mansur Yavaş, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki bir açıklamasında 'Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var' dedi. Dünkü açıklamasında ise 'Hükümet para versin, ben de projelerimi yapayım diye beklenirse, boşuna beklemiş olur. Hazır para yok.' ifadelerini kullandı. Bu iki farklı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yavaş, "Ben, cümleyi sorunlu buldum. Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makama böyle 'ağalık' falan denmez." yanıtını verdi.



"18 yıldır AK Parti iktidarı ve aynı partiden belediye başkanı var. O zaman neden bu metrolar şimdiye kadar yapılmadı?" sorusunu yönelten Yavaş, yasal mevzuat gereği görüşmesi gerekenlerle görüşeceğini ama projeleri kendi başına gerçekleştirmeye çalışacağını söyledi.



Toplu taşımayla ilgili projelerinin ve kaynaklarının belli olduğunu ifade eden Yavaş, "Ben, sürekli 'sandıktan çıkan iradeden' bahseden bir cumhurbaşkanı varken, 'sizin isteklerinizi yapmayacak' gibi bir söyleme inanmıyorum." dedi.



Belediyenin büyük projelerinin yapımında borçlanma varsa bunun cumhurbaşkanının iznine bağlandığını, bu yönde kanunen görüşmeler yapabileceklerini dile getiren Yavaş, "Ankara için tabii ki görüşmekte hiçbir mahsur görmüyorum. Yeter ki Ankaralılar mutlu olsunlar." diye konuştu.



"Ben yeteri kadar dünyayı gezdim"



"Özhaseki, Kızılay'da toplu taşıma ve taksicilerle ilgili projenize tepki gösterdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yavaş, toplu taşımanın önemine işaret etti.



Taksilerin girişinin yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını vurgulayan Yavaş, "Referandum yapıp eğer Ankaralı isterse Kızılay'ı açık hava AVM'si yapalım Cumartesi ve Pazar ama esnaf, vatandaş istemezse böyle bir uygulama olmayacak. Ben de yeteri kadar dünyayı gezdim, en az Özhaseki kadar da dünyayı biliyorum." dedi.



Özhaseki'nin bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışanlarıyla yaptığı toplantıyı eleştiren Mansur Yavaş, "Hangi sıfatla yapıyorsunuz?" diye sordu.

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