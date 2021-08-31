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21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika

21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı

31.08.2021 17:14

İstanbul Güngören'de yolda hızla ilerleyen gence, 'yavaş Git' uyarısı yapan şahıs kurşunların hedefi oldu. Uyarıya sinirlenen 21 yaşındaki genç, Seyyar Kayıtbey isimli vatandaşa yol ortasında kurşun yağdırdı.

Güngören'de hızlı giden sürücüye 'yavaş git' uyarısında bulunan Seyyar Kayıtbey isimli vatandaş, yol ortasında vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

ARACINI DURDURUP TARTIŞMAYA BAŞLADI

28 Ağustos Cumartesi günü Gençosman Mahallesi'nde meydana gelen olayda Seyyar Kayıtbey ve kardeşi evlerine giderken yolun karşısına geçmek istediler, o sırada aracıyla sokaktan hızla geçen Emrullah K.'ya tepki göstererek 'biraz yavaş git' dedi. Bunun üzerine Emrullah K. aracını durdurup Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Emrullah K. yanında bulunan tabancayla Seyyar Kayıtbey'e ateş ederek yaraladı, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kayıtbey'in kardeşi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Seyyar Kayıtbey hayatını kaybetti.

'Yavaş git' uyarısı canından etti! Talihsiz adam yol ortasında kurşunların hedefinde oldu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Emrullah K. yakalanarak gözaltına alındı. Emrullah K. emniyette ki ifadesinde 'silahı olay yerinden kaçarken düşürdüm H.Ç isimli şahıs tabancayı aldığını gördüm. Muhtemelen U.Ç. isimli şahısla tabancayı alıp saklamışlardır' dediği öğrenildi. Ardından ekipler H.Ç. ve U.Ç.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç ve U.Ç serbest bırakılırken, Emrullah K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yavaş git' uyarısı canından etti! Talihsiz adam yol ortasında kurşunların hedefinde oldu
21 yaşındaki genç, Yavaş git uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı
21 yaşındaki genç, Yavaş git uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı

Cumartesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki genç, 'Yavaş git' uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika


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