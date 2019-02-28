Son Dakika Haberleri: Yavaş'ın, Türkiye'nin Bekasına Nasıl Tehdit Oluşturduğu Anlatılmalı"

Yavaş'ın, Türkiye'nin Bekasına Nasıl Tehdit Oluşturduğu Anlatılmalı"

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır?

Yavaş'ın, Türkiye'nin Bekasına Nasıl Tehdit Oluşturduğu Anlatılmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır? 2009'da MHP'nin, 2014'te CHP'nin adayı, ondan önce Beypazarı Belediye Başkanı. Yavaş'ın Türkiye'nin bekasına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatmaları gerekiyor." dedi.

Akşener, Gölbaşı'nda bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları, oda temsilcileri, muhtarlar ve hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Seçim sürecinde kullanılan dili eleştiren Akşener, adayların projeleri üzerinden yarışması gerektiğini söyledi. Akşener, şunları kaydetti:

"Hepimizi hainlikle, vatan hainliğiyle isnat eden, bu iftiralarla karşı karşıya bırakan dilin gerekçesi beka. 2002'de Türkiye AK Parti'yi seçti. Hiçbir itirazımız oldu mu? Hayır olmadı. AK Parti'ye oy veren insanları vatan hainliğiyle suçladık mı? Hayır, suçlamadık. Ama o gün teröre yönelik beka sorununu halletmiş bir Türkiye'nin başına geçti bu arkadaşlar.

Eğer Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorunu varsa bizim bilmediğimiz, Tayyip Bey bizi toplamalı, bütün siyasi parti genel başkanlarını toplamalı bizimle konuşmalı. Bilgilendirilmeliyiz ve gereğini yapmalıyız. Bir süre sonra beka meselesini öyle sulandırırsınız ki gerçekten bekanız tehdit altında olduğunda arkanızda duracak insan bulamazsınız."

Beka sorunu varsa seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten Akşener, "Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasıyla Türkiye'nin bekası nasıl bir tehdit altındadır? 2009'da MHP'nin, 2014'te CHP'nin adayı ve ondan önce Beypazarı Belediye Başkanı. Beka için hiçbir tehdit yok. Bugün Yavaş'ın Türkiye'nin bekasına yönelik nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlatmaları gerekiyor. Siz belediye kaybettiğiniz için mi Türkiye yıkılacak?"

Akşener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mansur Yavaş, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı

Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 21:17:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavaş'ın, Türkiye'nin Bekasına Nasıl Tehdit Oluşturduğu Anlatılmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]