Yavaş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti
11 dakika önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, vefatının 10'uncu yılında BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, vefatının 10'uncu yılında BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
Yavaş, Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.
Yavaş'a ziyareti sırasında bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Koruma ekibinin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:23 Kaynak: AA
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